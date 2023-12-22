رامي صبري ضيف "صاحبة السعادة" الإثنين المقبل (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان رامي صبري عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن تواجده ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساءً عبر قناة DMC.

و سوف يكشف الفنان رامي صبري خلال الحلقة العديد عن كواليس أغانيه ونجاحاته في الحفلات وأيضًا يكشف معها بداياته الفنية ويكشف بعض الأشياء عن حياته الشخصية.

رامي صبري وحفل ليلة رأس السنة

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان رامي صبري لحفل جديد، من المقرر إحياءه بالقاهرة ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شارك جمهوره تفاصيل الحفل من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، كما نشر البوستر الدعائي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه.

أغنية جديدة لرامي صبري

وفي سياق آخر، يستعد رامي صبري، حاليًا لتصوير أغنية جديدة بعنوان “في يوما ما”، ويتم تصوير الڤيديو كليب في لبنان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية "كعبك علي"

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

موعد عرض برنامج "صاحبة السعادة"

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "DMC" يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 11 مساءًا.