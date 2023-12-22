نورت بيت أخوك.. أحمد سعد يستقبل جوني ديب

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب أحمد سعد جمهوره ومتابعيه صور له مع الممثل العالمي جوني ديب وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أحمد سعد معلقًا عليها: نورت بيت أخوك ياحبيبي

إطلالة أحمد سعد في حفل ميدل بيست



يشار إلى إنه كان أحمد سعد قد أحيا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات ميدل بيست وأثار أحمد سعد الجدل بإطلالته أثناء الحفل، حيث شارك متابعيه مجموعة صور من حفله بمهرجان ميدل بيست، وظهر فيها مرتديًا بدلة سوداء اللون، عبارة عن جاكيت قصير بسحاب وتوب أسود، وبنطلون من الجينز متعدد الجيوب تتدلى منه شرائط طويلة مع حزام أسود من الجلد.

وأثارت إطلالته غضب بعض متابعي أحمد سعد وسخريتهم منه، حيث انتقدوا مظهره ووصفوه بعدم القدرة على اختيار الملابس المناسبة له، مؤكدين أن هذه الإطلالة مثيرة للسخرية.

ولقى أحمد سعد بعض التعليقات الساخرة من إطلالته، ومنها: "عليكي هدوم.. تخلي الذوق معدوم"، "عليك تغيير الشخص اللي بيلبسك"، "من صدقه ذا. وحتى وإن كانت موضة وماركة وحتى ب ١٠ آلاف دولار خلاص يعنى نلبس أي إشي"، "شبه هدوم علاء الدين"، "حبيبي بالبنطلون العريض غالي وأقرب من الشريط"، "ياخي أنت اڤورتها أووي"، "لما ألبس بنطلون أخوي على أساس أوفر سايز".

تهنئة أحمد سعد للرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان أحمد سعد قام بتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الإنتخابات لعام 2024، حيث قام بنشر صورة تجمعه بالرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وكتب معلقًا: اتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة

كلنا معاك ياريس..ربنا يوفقك

آخر أعمال أحمد سعد



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية غصن الزيتون عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

كلمات أغنية غصن الزيتون

ومن كلمات أغنية: غصن الزيتون بدل ما بيغطينا ده متغطي دم، والطفل شايل لعبته، وفي قلبه شايل ألف هم، داير بيكتب على الحيطان.. أرضي أهم، والأقصى نادى وصوته فيه نبرة ألم

وما بين شهيد وما بين جريح، بكى محمد والمسيح، القدس راجعة لأهلها، بنقولها بالعربي الفصيح، بلد الجدود وفي ورثنا، أرضينا تطرح عزمنا، مقاومة حتى الانتصار، الأقصى نفديه بدمنا، جاوبوا يا ناس فين الضمير.