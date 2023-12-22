حصاد 2023.. ما بين النجاح والفشل أبرز مسلسلات 30 حلقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعددت الأعمال التليفزيونية ما بين الكوميدي والتراجيديا والدرامي والنجاح والفشل.. امتلئ عام 2023 بالعديد من المسلسلات القصيرة والطويلة وفي هذا التقرير سيرصد دوت الخليج الفني أبرز المسلسلات الطويلة على مدار عام 2023.

مسلسلات 2023

أبرز المسلسلات الطويلة على مدار 2023

نودع عامًا ويأتي عامًا آخر وفي كل عام مختلف تختلف القصص والحكايات والأبطال وما بين عام وعام يصعد فريق عمل ويهبط الآخر وبين قصة وحكاية تثير الجدل وقصة وحكاية لا يعلم عنها أحد وهذا ما سنكشفه متابعي دوت الخليج الفني إليكم:

فالعمل الأول والذي بدأ به العام وحقق نجاحًا ساحقًا وتوفرت فيه حب العيلة وحب الأبناء لوالديهم وكرهم أن يأتي شريك جديد لهم، وتوفر الحب والكره والعقل والمشاعر كان عمل مزيج وقريب لقلب الجمهور واعتبره الجمهور بمثابة مسلسل “ أبو العروسة ” وهو مسلسل “ وبينا ميعاد” والذي يواصل فريق العمل الآن تصوير الجزء الثاني منه في الوقت الحالي.

مسلسل وبينا ميعاد

و نتنقل إلي السباق الرمضاني الماضي الذي تعددت فيه الأعمال الطويلة مابين النجاح والتفوق والفشل، فكان سباق ملئ بالأعمال الطويلة ما بينها “ المداح الجزء الثالث ” والأجهر “ و” رسالة الإمام “ و” إكسلانس" و“ ستهم" و“ ضرب نار” و“ الكتيبة ١٠١” و“ جميلة ” و“ سوق الكانتو” و“ الكبير أوي الجزء السابع” و“ ألف حمد الله على السلامة” و“ عملة نادرة” و“ حضرة العمدة ” و “ سره الباتع” و“ رمضان كريم الجزء الثاني” وعدد آخر من المسلسلات.

الكتيبة ١٠١

الكبير أو ي الجزء السابع

ضرب نار

سره الباتع

إكس لانس

الاجهر

المداح الجزء الثالث

رسالة الإمام

و تستمر المنافسة الشرسة عقب السباق الرمضاني الماضي، لتبدأ باللعبة الجزء الرابع والذي حققت نجاحًا ساحقًا وجوائز مختلفة.

اللعبة الجزء الرابع

و نتنقل إلي المرحلة الأخيرة من السباق الدرامي لهذا العام والأوف سيزون أيضًا ويأتي في المرحلة الأخيرة مسلسل وصف مجتمع المصري بكل أنواعه وطبقاته المختلفة وتفاعل معاه الجمهور وحقق نجاحًا ساحقًا وهو مسلسل “ ورق التوت” والذي عُرض في شهر أكتوبر الماضي.

مسلسل ورق التوت

تحدث ورق التوت عن الضعف والفقر والتحرش والكتمان والخوف من المجتمع والموت هو الحل ولكن مسلسل آخر استطاع أن يجد الحل غير الموت وهو مسلسل “ صوت وصورة ” الذي كان مليئ بالأحداث المشوقة وانجذب الجمهور إليه واستطاع تحقيق نجاحًا ساحقًا وتفوق في مسلسلات الأوف سيزون.

صوت وصورة

و لكل شخص له عودة في الحياة وهذا ما يروي أبطال وقصة مسلسل “العودة” والذي تثير جدلًا واسعًا هذه الفترة على السوشيال ميديا.

العودة

و ننهي هذا العام بالموت والأموات والقصص التشويقية والمشرحة والحب والحياة وكل هذا يجتمع في مسلسل “ زينهم” الذي يعرض في الوقت الحالي ويحقق نجاحًا كبيرًا.