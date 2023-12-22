انت الأن تتابع خبر الفيديو المسرب للقاء ياسمين صبري وجوني ديب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر فيديو مسرب للقاء الذي جمع الفنانة ياسمين صبري مع النجم الأمريكي جوني ديب خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في السعودية، قوائم المواضيع الأكثر رواجًا عبر منصة “X”، ومحركات البحث خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع "فوشيا" عن ياسمين القول على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "أبو نسب"، أن جوني ديب إنسان طيب ومتواضع وأضافت: جوني ديب إنسان متواضع للغاية، ولديه روح فكاهية، وأعربت خلال حديثي معه عن مدى حبي له، واحترامي لتاريخه الفني، فهو علامة من علامات السينما الأمريكية.



وأشارت صبري إلى أنها تطرقت خلال حديثها مع ديب إلى مشكلته مع زوجته السابقة آمبر هيرد قائلةً: تطرقنا خلال حديثنا عن مشكلة مع زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث مررنا على القصة بشكل سريع.



يذكر أن ياسمين صبري تستعد حاليًّا للاحتفال بعرض فيلمها الجديد "أبو نسب" في السعودية والإمارات بعد أن عرض الفيلم بالقاهرة .