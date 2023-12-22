انت الأن تتابع خبر أحلام تتعرض لوعكة صحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة أحلام، لأزمة صحية شديدة، أثناء تسجيل إحدى حلقات برنامجها "ألف ليلة وليلة"، مع ضيفها الفنان صابر الرباعي.



وقالت أحلام عبر تغريدة لها على منصة "إكس" إن حرارتها وصلت إلى 40 درجة مئوية عند تصوير الحلقة برفقة الرباعي، مشددة على إصرارها في استكمال التصوير، رغم طلب الأخير منها بتأجيل الحوار.



ولفتت أحلام إلى أن ما دفعها لمتابعة الجلسة الحوارية رغم التعب الصحي الذي رافقها، هو سعادتها بالرباعي، قائلة: من سعادتي بالليلة جعلتني لا أتوقف.



وحمّست أحلام جمهورها لمتابعة الحلقة المقرر عرضها مساء السبت الجاري على قناة أبو ظبي، واصفة ضيفها الرباعي بـ"ابن تونس الخضراء العظيمة"، ووعدت جمهورها بلقاء تاريخي.



وفي وقت سابق، أعلنت أحلام عن توليها تقديم برنامج "ألف ليلة وليلة"، قائلة: تشرفت باختياري عبر شبكة أبوظبي للإعلام أن أقدم برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة وليالي من الفن الأصيل.



وأضافت أنه برنامج فني موسيقي، يكمن هدفه بربط جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر، وسط تأكيدها بأنها ستستضيف خلاله أهم فناني ونجوم الوطن العربي في عاصمة الموسيقى أبو ظبي .