انت الأن تتابع خبر ميغان ماركل تعود للتمثيل من خلال هذا الاعلان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت دوقة ساسكس ميغان ماركل، الى التمثيل مجددًا من خلال الظهور في اعلان لإحدى العلامات التجارية الشهيرة المختصة بالقهوة "Clevr Blends" في حملة دعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إظهار شغفها بالمنتجات المستدامة.



وفي المنشور الذي شاركته العلامة التجارية عبر صفحتها في "إنستغرام"، تظهر ميغان كشخص ثانوي في الإعلان من دون أن تنطق بكلمة واحدة، إلَا أنها استعرضت جانبها الفكاهي أثناء تقديم هانا ميندوزا، المؤسس المشارك للشركة، الفريق للمتابعين.



وقالت ميندوزا أثناء إشارتها إلى ميغان، التي كانت تقف خلفها منشغلة بتعبئة الصناديق: أريد أن أقدم تحية كبيرة لفريق Clevr المذهل لدينا هنا في المقر الرئيسي، بدونهم نحن لا شيء.. يقوم طاقم تلبية الطلبات لدينا بتعبئة القهوة الخاصة بك بكل محبة.



وظهرت ميغان في لقطة أخرى من الإعلام وهي تكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص بها بينما ترتشف من كوب القهوة القابل لإعادة الاستخدام. وفي نهاية الفيديو، تمر بجانب أعضاء الفريق، وتلقي التحية عليهم وتضحك.



وبدا واضحًا تفاني ميغان ماركل في الترويج للعلامات التجارية التي تتوافق مع قيمها والتزامها بالحياة الصديقة للبيئة.



ويهدف تعاون ميغان والعلامة التجارية إلى رفع مستوى الوعي حول النزعة الاستهلاكية الواعية وتعزيز التزام العلامة التجارية تجاه الاستدامة البيئية، كما يرسل رسالة قوية حول التأثير الذي يمكن أن يحدثه المشاهير في تعزيز التغيير الإيجابي، وتشجيع الآخرين على البحث عن بدائل مستدامة في حياتهم اليومية .



وكانت ميغان قد قررت ايقاف عن مسيرتها الفنية منذ انضمامها للعائلة المالكة البريطانية، وتكريس وقتها لأداء الواجبات الموكلة إليها حينذاك، لكن بعد مغادرتها البلاط الملكي، قررت ميغان العودة إلى التمثيل .