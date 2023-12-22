انت الأن تتابع خبر مقتل مغنية على يد معجب قبل زفافها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم معجب مهووس على قتل المغنية الماليزية، زو جيا لينج البالغة 26 عامًا، بعد طعنها في مناطق متفرقة من جسدها.



وقالت السلطات، أن أحد معجبي زو، البالغ من العمر 44 عامًا، قام بتتبعها لمدة عامين، إذ دعاها إلى تناول العشاء معه أكثر من مرة، ورغم رفضها المستمر، إلا أنها وافقت في النهاية على طلبه وحققت أمنيته بمقابلتها.



وبعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بينهما ما دفع الرجل إلى طعنها 8 مرات في مناطق مختلفة من الظهر والقلب والصدر، قبل أن ينقل جثتها بالسيارة إلى مقر إقامته.



وبعد محاولته إيقاظها من بلا جدوى، قام المعتدي بإيذاء نفسه باستخدام نفس سلاح الجريمة، وحينما وصل رجال الشرطة إلى السيارة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ من إحدى سيدات الحي، عثروا على زو جثة هامدة على مقعد السيارة.



ورغم محاولة الجاني الانتحار إلَّا أنه فشل ونقل إلى المستشفى، حيث اُحْتُجِز، وواصل الادعاء أن زو حبيبته أثناء اعتقاله.



وما تزال الشرطة الملكية الماليزية (PDRM) التحقيق في الدافع وراء جريمة القتل المأساوية هذه.



ويُشار إلى أن زو كانت تستعد للزواج بحبيبها لو يانج في عام 2024 المقبل، حيث كتب في وداعها: كنت محظوظا عندما دخلت إلى حياتي وأبكي وأنا أفكر في لحظاتنا السعيدة، إن عالمي ينهار الآن. أشتاق إليك. لا تتركيني .