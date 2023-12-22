نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك" تمهيدا لعرضه 3 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت شركة "Iproductions" المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ليشارك في موسم ليلة راس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

أحداث فيلم “ ليه تعيشها لوحدك”



وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك

بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك

بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك

بوسترات فيلم "ليه تعيشها لوحدك



والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.