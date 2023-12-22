نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخويا فلسطيني.. أبرز أغنية تصدرت التريند في عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2023 العديد من الأحداث الصعبة التي مرت على العالم بأكمله وأهمها ما حدث في يوم ٧ من أكتوبر وعرف بطوفان الاقصي.



فظهر العديد من النجوم يناصرون القضية الفلسطينية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولذلك سيرصد لكم دوت الخليج أهم النجوم التي تصدرت تريند وأبرزهم الرابر الشاب مصطفى النسر.

أغنية "أخويا فلسطيني "

طرح الرابر الشاب مصطفى النسر أغنية" أخويا فلسطيني " تضامنًا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة والتي تصدرت تريند موقع "يوتيوب " بعد طرحها وفي ساعات قليلة ظهرت الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".

وبلغت الأغنية منذ طرحها حتي الآن مليون و٦٠٠ ألف مشاهدة حتي الآن لتصبح أبرز الأغنية في عام 2023.

أغنية أخويا فلسطيني

كلمات أغنية" أخويا فلسطيني "

إنتم استهونتوا بالدم

أنا أخويا فلسطيني بس ماليش أي ولاد عم

فينا رجالة ما تخافش الموت هنا ما بنندمش

يوم سبعة في تل كان نبذة بسيطة بس ما تحلمش

إن القضية تتلم

ما أنا شفت بلاد متطبعة فبنزل صوابعي الأربعة

وأديهم الأوسط على ما أوصل وش لوش بالمُدرعة

مشاهير عايشين في الصومعة بتنسى مين اللي مطلعها

بتروح ع الفلوس بسربعة وفي غزة أرواح تروح لربها

وما شفناش منكم آدمية أطفال بتموت يوميًا

بسلاح ممنوع دوليًا مضروب ع الأرض المدنية

قدام الغرب صورة عكسية ما بقاش للبشر أهمية

بس إحنا أمة واحدة عربية وصدقني الجندي مننا بمية

مش حرب حدود دي إبادة وسكوت غريب مافيش له إجابة

والكيان جبان كالعادة بيحرف التاريخ للعالم

دمنا حامي عارفين ألعابك إنت واللي دافع أتعابك

ده مش كيان دي كلاب جعانة مافيش سلام كله هيتعادى

الكلب عاز حاجة مش بتاعته واللي مأكله قام باعته

واللي مأمنه ومساعده قريب جدًا هتقوم ساعته

وساعتها الضرب مش هيساعكم واللي معاك هيخلف وعده

هنديكم درس إنتم وأتباعكم هنا الشباب في إيديها تبلعكم

إعلامكم زيف في أرض واقع والكذب شغال في المواقع

وغطوا ع الحقايق بالباطل مافيش محايدة فيه تطبيع واضح

في غزة هتلاقي مليون راجل لو يد بيد تضاجع

على حقي مش ساكت ولا صابر أيًا كان إيه اللي قصادي

فيه حريق جوانا ما بيهبطش من أراضينا ما بنهربش

وأنا لو عليّ أوريكم بطش النسر أسسي لو بدأ الماتش

عندنا رجالة ما تطبطبش يوم ستة ما بسطكش

زي ما إنت فاهم ما بنهزرش لو يعني خانك ذكائك في تاتش

فيه حريق جوانا ما بيهبطش من اراضينا مبنهربش

وأنا لو عليّ أوريكم بطش النسر أسسي لو بدأ الماتش

عندنا رجالة ما تطبطبش يوم ستة ما بسطكش

زي ما إنت فاهم ما بنهزرش لو يعني خانك ذكائك في تاتش

إنتم استهونتوا بالدم

أنا أخويا فلسطيني بس ماليش أي ولاد عم

فينا رجالة ما تخافش الموت هنا ما بنندمش

يوم سبعة في تل كان نبذة بسيطة بس ما تحلمش