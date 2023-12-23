نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غصن الزيتون.. أبرز أغنية تصدرت تريند موقع يوتيوب عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2023 العديد من الأحداث العصيبة التى مر بها العالم بأكمله وأبرزها ما حدث في يوم 7 أكتوبر وعرف بطوفان الأقصي لذلك يرصد دوت الخليج الفني أبرز أغنية في هذا العام.

أحمد سعد يطرح أغنية" غصن الزيتون "

فقام الفنان أحمد سعد بتقديم اغنية تحمل اسم "غصن الزيتون " تضامنًا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وقام أحمد سعد بطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتتصدر التريند وبلغت الأغنية 861 ألف مشاهدة من موعد طرحها حتي الآن.

أغنية غصن الزيتون

أغنية «غصن الزيتون» من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

كلمات أغنية "غصن الزيتون "

بكى محمد والمسيح

القدس راجعة لأهلها

بنقولها بالعربي الفصيح

بلد الجدود وفي ورثنا

أراضينا تطرح عزمنا

مقاومة حتى الانتصار

الأقصى نفديه بدمنا

جاوبوا يا ناس فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو النصيب

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا

دا متغطي دم

والطفل شايل لعبته

وفي قلبه شايل ألف هم

داير بيكتب على الحيطان

أرضي أهم

والاقصى نادى وصوته في نبرة الم

وما بين شهيد وما بين جريج

جاوبوا يا ناس فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو المصير

هو المصير.



أحمد سعد يكشف لماذا تم حذف أغنية "غصن الزيتون "؟

وفي نفس السياق، كشف الفنان أحمد سعد إن أغنية «غصن الزيتون»، التي طرحها لدعم القضية الفلسطينية، تم حذفها من عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، مشيرًا أن السبب خارج عن إرادته.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو من أغنية «غصن الزيتون»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وعلق قائلا: «معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب، لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهارده على صوره فقط والفيديوهات جوه القلوب، لا يمكن تتشال أبدا #فلس_طين».