نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يروج لفيلمه الجديد "لية تعيشها لوحدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان القدير محمد رضوان لفيلمه الجديد “ ليه تعيشها لوحدك” حيث نشر البوستر الرسمي لشخصيته في الفيلم قائلًا " استنوني في دور "رامز وساعات محمود" هسيبكوا تعرفوا ازاي في فيلم السنة الجديدة "ليه تعيشها لوحدك؟ "

من انتاج I Production بالتعاون مع روتانا ستوديو

تأليف أحمد عزيز

إخراج حسام الجوهري "

بوستر فيلم لية تعيشها لوحدك

أبطال فيلم" ليه تعيشها لوحدك"

و الفيلم من بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

آخر أعمال الفنان محمد رضوان

من جانب كانت آخر أعمال الفنان محمد رضوان سينمائية فيلم." أبو نسب " الذي يعرض الآن بدور العرض في الوقت الحالي.

و في الدراما مسلسل “ العودة ” الذي مازال يعُرض وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال فيلم “ أبو نسب”

شارك في بطولة فيلم “ أبو نسب” الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان القدير ماجد الكدواني والفنان محمد لطفي والفنان شحات مبروك والفنان القدير علاء مرسي والفنان القدير محمد رضوان وظهور خاص للفنان شيكو والفنانة شيرين رضا والفنان ماجد المصري وعدد آخر من ضيوف الشرف.