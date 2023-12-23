انت الأن تتابع خبر إنتر يعلن غياب مارتينيز بسبب الاصابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكد نادي إنتر، الجمعة، أن مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيغيب عن مواجهة ليتشي، مساء السبت، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب تعرضه للإصابة. وقال إنتر في بيان إن متصدري هدّافي الدوري خضع لاختبارات الخميس كشفت عن مشكلة في فخذه الأيسر عانى منها خلال المباراة التي خسرها أمام بولونيا 1-2 بعد التمديد، يوم الثلاثاء، حين تنازل عن لقبه بطلاً لمسابقة الكأس.



وأضاف إنتر الذي أكّد غياب مهاجمه عن مواجهة السبت على ملعب سان سيرو: ستتم مراقبة حالته خلال الأيام المقبلة.



وأشارت وسائل إعلام إيطالية الى أن المهاجم الأرجنتيني سيغيب عن المباريات حتّى العام المقبل.



ويتصدّر مارتينيز (26 عاماً) ترتيب الهدّافين بـ15 هدفاً في 16 مباراة، متفوّقاً بفارق ستة أهداف على أقرب ملاحقيه دومينيكو بيراردي جناح ساسوولو (9).



وسجّل حامل لقب كأس العالم في قطر 2022 هدفين في ست مباريات ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليساهم في تأهل إنتر إلى ثُمن النهائي حيث يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني.



وساهم مارتينيز في تصدّر إنتر الدوري بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس، بمساعدة الفرنسي ماركوس تورام الذي سجّل ثمانية أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة منذ انتقاله من بوروسيا مونشنغلادباخ في الصيف .