نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناء الشوربجي تكشف حقيقة صلة القرابة بينها وبين هدى هاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هناء الشوربجي، ضيفة في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة on الفضائية وظهرت الفنانة هدى هاني معها خلال الحلقة حيث فجرت الشوربجي مفاجأة وهي صلة القرابة بينهما، لذلك نستعرض أبرز التصريحات في السياق التالي.

صلة القرابة بين هناء الشوربجي وهدى هاني

وأوضحت هناء الشوربجي، أن هدى هاني ابنة شقيقها، وقد ربتها في منزلها مع ابنائها بعد رحيل والديها، قائلة:“كتير ميعرفوش إن هدى هاني تبقى بنت أخويا وأنا اللي مربياها، باباها ومامتها توفوا فأخدتها تعيش معايا ومع ولادي من وهي في إعدادي واعتبرتها زي بنتي”.

هدى هاني توضح علاقتها بالفنانة هناء الشوربجي

ومن جانبه، قالت هدى هاني إن عمتها ربتها مثل أولادها، وعاشت معظم سنوات عمرها معها، قائلة:“هي اللي ربتني وكبرتني.. رغم إن في فترة المراهقة كنت بقاوح كتير”.

ما هي أول أمنية كانت تتمنها هدى هاني خلال دخولها الوسط الفني؟

وأشارت هدى هاني إلى أنها حين دخلت مجال التمثيل كانت تود أن يكون اسمها هدى الشوربجي وليس هدى هاني، لكن الفنان محمد صبحي رفض قائلًا:“مش عاوزين نبين إن في علاقة وصلة قرابة”.

تفاصيل حلقة هناء الشوربجي في برنامج معكم

جدير بالذكر أن منى الشاذلي استضافت هناء الشوربجي بعدما حققت نجاحًا ملحوظًا في مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داود، الذي يُعرض مؤخرًا وتلعب خلاله دور والدته، وسردت خلال الحلقة كواليس دخولها المجال الفني وذلك بالتزامن مع دراستها في المرحلة الإعدادية وانضمامها لفرقة رضا الاستعراضية.

بالإضافة إلى تطرقها في الحديث إلى تفاصيل تعاونها مع الفنان محمد صبحي في عدد من المسرحيات ومنهم مسرحية الجوكر التي لعب خلالها محمد صبحي دور شخصية عم أيوب الشهيرة.