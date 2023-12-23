نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفل غنائي على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لاحتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باعياد الكريسماس يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو هشام جبر ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري علي المسرح الكبير.

القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والأوركسترا

يتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن حيث استمر فى تاليفه أربعة سنوات منذ عام 1819 حتى عام 1824 وقدم لأول مرة في السابع من إبريل من نفس العام في مدينة سان بطرسبورج.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.