في هذا الموعد.. بدء عرض مسلسل " حالة خاصة " عبر منصة watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة watch it الرقمية عن موعد عرض أحدث أعمالها الأصلية مسلسل “حالة خاصة ”، الذي من المقرر عرضه يوم 3 يناير المقبل.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

نشرت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بوستر المسلسل، وعلقت: “مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض ابتداءً من 3 يناير”.

صناع مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة المكون من 10 حلقات يعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل وطه الدسوقي وأحمد طارق وحسن أبو الروس وغيرهم.

البرومو التشويقي لمسلسل حالة خاصة

يذكر أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “حالة خاصة”، البرومو التشويقي له، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وساد على البرومو التشويقي لـ مسلسل حالة خاصة حالة من الغموض والتشويق والإثارة، فظهرت الفنانة غادة عادل بشخصية محامية، وتخوض عدد من القضايا المعقدة، وقد حاز البرومو التشويقي على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين، الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل فور طرحه عبر منصة واتش ات الإلكترونية.