نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "قبل ما أمشي "لبهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد من الجمهور بأغنية بهاء سلطان الجديدة”قبل ما أمشي”التي طرحها أمس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”.

وكتب أحد الجمهور، من خلال خاصية التعليقات عبر الحساب الرسمي لبهاء سلطان على موقع “إنستجرام”:“روعة في منتهى الروعة كلمات ولحن وأداء”، وكتب آخر “في وقتها يا بهاء والله”.

صناع أغنية “قبل ما أمشي”



أغنية قبل ما أمشي من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

كلمات أغنية “قبل ما أمشي”

وتقول كلمات الأغنية:

قبل ما امشي عايز أسلم عاللي جرحه في قلبي علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللي ساب ف القلب نغزه، لا ملامه ولا مؤاخذه، الغلاوه والمعزه، سابوا جرح ما يحتمل.

أغنية “دادينا”

وطرح مؤخرًا النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وانتاج روتانا.



وتقول كلمات أغنية دادينا:عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

أغاني بهاء سلطان الفترة الماضية

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.