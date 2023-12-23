نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرضه بيومين.. فيلم "أبو نسب" يحقق 4 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم أبو نسب" نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات، حيث جاءت إيرادته 4،446،903 جنيهًا منذ بدايه عرضه.

قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة فيلم أو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

ويجمع فيلم ابو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبطال فيلم ابو نسب



ويشارك في بطولة فيلم ابو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

وتشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.

وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ، وش في وش، العميل صفر، ڤوي ڤوي ڤوي، بلوموندو، سنة أول خطف، البعبع، الخميس إللي جاي.