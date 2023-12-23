عفاف مصطفى تكشف عن اسم شخصيتها في "صدفة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن اسم شخصيتها من خلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صدفة"، حيث شاركت "عفاف" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه:" بفضل الله النهاردة أول يوم تصويري لمسلسل صدفة كمان أول مسلسل لي في السباق الرمضاني".



وأضافت:"يارب وفقنا وسهل لنا بطولة النجمة ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز دور عزيزة".



تعليقات الجمهور على منشور عفاف مصطفى

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف بركة، ألف مليون مبروك، ربنا يوفقك، دايما منورة الشاشة، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل" صدفة "

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، شيرين رضا، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومقرر عرضه على شاشات المتحدة فى شهر رمضان المقبل 2024.

مشاركة عفاف مصطفى في "حدوته منسية"

كما تشارك الفنانة عفاف مصطفى من خلال الوقت الحالي بتصوير مسلسل حدوتة منسية بطولة النجمة سوسن بدر



آخر أعمال عفاف مصطفى

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة عفاف مصطفى مسلسل رمضان كريم والذي نال على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.