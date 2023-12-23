سيرين عبد النور تكشف عن علاقتها بـ عبير نعمة



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة البنانية سيرين عبد النور عن علاقتها بالفنانة اللبنانية عبير نعمة.



وقالت سيرين عبد النور خلال لقاء تليفزيوني: بحب عبير نعمة جدًا وبشكرها على دعوتها، واتبسطت وبقالي فترة مفرحتش هالقد، وحسيت الريستال الأغاني والتراتيل الميلادية كله على بعضه بمثابة صلاة، والأغاني والتراتيل اللي اختارتهم بتفرج القلب رغم القصص اللي بتزعل حولينا.

وأضافت: حضرت ابنتي تاليا معي؛ لأنها بتحب الأغاني والتراتيل الميلادية، ورغم إن عندها مدرسة حضرت، واتبسطت وحبت كتير.

وتابعت:" بإذن الله هيكون مسلسل نسيان كتير مختلف عن كل المسلسلات اللي عملتها من 23 سنة".



وأشارت:" فيه قصص كتير عندي والوضع في غزة مش مخليني أفكر بأي مشاريع".



آخر أعمال سيرين عبد النور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور هو مسلسل العين بالعين الذي عُرض في أغسطس 2022 وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.



أبطال مسلسل العين بالعين

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد، ومن إخراج رنده علم، وسيناريو وحوار سلام كسيري