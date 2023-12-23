بالدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت النجمة كندة علوش إلى الموسيقار خالد حماد والمخرج أبو بكر شوقي في لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تحت شعار "السينما سلاحنا".



ويضم المهرجان 34 فيلمًا من جنسيات مختلفة؛ ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، لتشارك في أربعة مسابقات رسمية، وهي:



- مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي؛ وتنافس فيها ٩ أفلام دولية، بعضوية لجنة تحكيم النجمة الكبيرة كندة علوش والموسيقار خالد حماد والمخرج أبوبكر شوقي.



- مسابقة الفيلم الروائي القصير المصري؛ وتنافس فيها ١١ فيلما روائيا قصيرا، بعضوية لجنة تحكيم المخرج خالد الحجر، المونتيرة منار حسني والفنانه ياسمين الهواري.



- مسابقة الفيلم التسجيلي القصير؛ تنافس فيها ٨ أفلام تسجيلية قصيره، بعضوية لجنة تحكيم مدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، المخرج شريف فتحي والمخرجة التسجيلية حنان راضي.



- مسابقة أفلام الشباب؛ وتنافس فيها ٨ أفلام بعضوية لجنة تحكيم السيناريست ثناء هاشم، المخرج محمد هاني والناقد السينمائي أحمد عسر.

كما كرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الخامسة الفنانه الكبيرة عبلة كامل والمنتج صفي الدين محمود والمخرجة تهاني راشد.