نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدًا لعرضه.. طرح البرومو التشويقي لفيلم "عادل مش عادل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل”، الإعلان التشويقي للفيلم، تمهيدًا لعرضه في جميع السينمات في مصر والوطن العربي في الفترة القادمة، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

بعد دخوله مرحلة التلوين.. وضع الموسيقي التصويرية لـ "عادل مش عادل"



يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تألقه وحصد نجاحه بعد الانتعاشه الفنية التي يعيشها منذ بداية عام 2023 لتستمر حتي بداية العام الجديد، فقد انتهي الفيشاوي مؤخرًا من وضع الموسيقي التصويرية لفيلم “عادل مش عادل”، والتي يسيطر عليها عدة ألوان موسيقية ولكن جميعها لايت حتى تخدم أحداث الفيلم، لينضم لمنافسة قائمة أفلام رأس السنة 2024.

كما انتهي الفيشاوي في الفترة القليلة الماضية من تصوير مشاهده في فيلمه “عادل مش عادل” ودخول فيلمه مرحلة التلوين والمونتاج، وذلك حسبما صرح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فكان قد نشر أحمد الفيشاوي صورًا من داخل الاستوديو معلق عليها، “فيلم عادل مش عادل في مرحلة التلوين والمونتاج قريبآ في سينمات مصر والدول العربية، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال”.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.