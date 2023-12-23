نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد يبدأ تصوير فيلمه الجديد "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج معتز التوني تصوير أولى مشاهد فيلم إكس مراتي، بطولة هشام ماجد، بنشره صورة من الكلاكيت الخاص بالعمل عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله بدء تصوير إكس مراتي، يا رب إكرمنا.

أحدث أعمال هشام ماجد

ومن ناحية أخرى، انتهى هشام ماجد من تصوير مشاهده في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، خلال الفترة الماضية، والذي يجمعه بكل من هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويجسد هشام خلال أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، شخصية مهندس معماري، ومتزوج من هنا الزاهد، التي تجسد شخصية ربة منزل.

هشام ماجد في فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما ينتظر هشام ماجد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، والذي من المقرر عرضه في شهر يناير، حسبما أعلن مؤلف العمل محمد صادق عبر حسابه بموقع انستجرام، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم بضع ساعات في يوم ما

ويعد فيلم بضع ساعات في يوم ما هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائئ عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر،عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبولبن.

آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولتهإلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمدفتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى، وكان حقق كل من هشام ماجد ومعتز التوني نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بمسلسل اللعبة 4، الذي شارك في بطولته شيكو، وعُرض في مايو الماضي، عبر منصة شاهد Vip، وشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، وأوتاكا، وإنتاج أمير شوقي.