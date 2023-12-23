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3 يناير.. عرض مسلسل حالة خاصة على Watch It

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 يناير.. عرض مسلسل حالة خاصة على Watch It في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة watch it، عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة غادة عادل وطة دسوقي، عبر حسابها الرسمي لموقع انستجرام، وكتبت: مسلسل حالة خاصة من أعمال watch it الأصلية يعرض إبتداءً من 3 يناير.

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قصة مسلسل حالة خاصة

 

ويشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة كل من غادة عادل والتي تجسد شخصية أماني النجار وهي محامية مشهورة تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها، وطه دسوقي والذي يجسد دور محامي يدعي نديم وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، ويشاركهما نبيل علي ماهر.

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

 

ويعرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي ابتداءً من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا عبر منصة WATCH IT والعمل مكون من 10 حلقات فقط.

 

أبطال مسلسل حالة خاصة

 

يعد مسلسل حالة خاصة أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير  المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا، المسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وتأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

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أولى بطولات طه دسوقي

 

ويعد مسلسل حالة خاصة أولى بطولات طه دسوقي المطلقة في الدراما، وذلك بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل الصفارة، وينتمي المسلسل للأعمال القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول محامي متدرب مبتدئ تواجهه العديد من المشكلات خلال حياته، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

 

أحدث أعمال غادة عادل

 

ويذكر ان الفنانة غادة عادل تستعد للمشاركة في فيلم جديد بعنوان هيروشيما بطولة محمد ممدوح، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، كما عرض لها مؤخرًا في السينمات، فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، أحمد بدير، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتنتظر غادة عرض فيلم أهل الكهف، في صيف 2024، ويشاركها بطولته خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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