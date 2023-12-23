نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. هنا الزاهد تنضم لأبطال مسلسل 15 حلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة هنا الزاهد لقائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل جديد من 15 حلقة من إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، انتهت هنا مؤخرًا من تصوير مسلسل إقامة جبرية، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويعرض في 10 حلقات، ويشارك في العمل كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض.

وعلى مستوى السينما تنتظر هنا الزاهد خلال الفترة القادمة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد السعدني، هشام ماجد، خالد أنور، أسماء جلال.

اخر اعمال الفنانة هنا الزاهد في الدراما

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة، فتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعًا إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

اخر اعمال الفنانة هنا الزاهد في السينما

وعلي المستوي السينما شاركت هنا الزاهد في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.