رامي إمام: يوجد تعاون بيني وبين الزعيم وهذا سبب التأخير (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

“هذا الشبل من ذاك الأسد”، فما المتوقع أن يحدث عندما يجمع عمل واحد بين شبلين في منافسة موسم أفلام نصف العام بعد غياب ١١ عام، وهذا ما سيحدثنا عنه المخرج رامي إمام في لقاءه مع دوت الخليج الفني وعن تعاونه مع الفنان وشقيقه محمد إمام في فيلم “ أبو نسب”

حدثنا عن التعاون بينك وبين محمد إمام في فيلم “ أبو نسب”؟

تعاوني مع الفنان محمد إمام يكون على سياق النجومية وليس الإخوة، وأنا أرى أنه يستمر في تطوير ذاته وتمثيله، ويجب تغير جلده في أعماله المختلفة، أري ذلك الاختلاف خاصةً أن كان آخر عمل يجمع بينا منذ ١١ عامًا.

محمد إمام ورامي إمام



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقبل محمد يدك فيه، حدثنا عن هذا المقطع وكيف كان شعورك في هذا الوقت ؟



كان شعوري بالفخر والسعادة لأن محمد له مستقبل باهر في الأعوام القادمة في مجال التمثيل والفن.

محمد إمام ورامي إمام



حدثنا عن الكواليس مع الفنان ماجد الكدواني ؟

الكواليس بيني وبين الفنان القدير ماجد الكدواني ممتعة للغاية وأنا أحب العمل معاه ويعُد هذا العمل الثاني الذي يجمع بيننا و كان العمل الأول هو “ فضل ونعمة".

فضل ونعمة



هذا التعاون الأول الذي يجمع بينك وبين ياسمين صبري كيف كانت الكواليس بينكم ؟



الفنانة ياسمين صبري أحببت العمل معها لأول مرة وأتمني العمل معها مرة أخرى.

ياسمين صبري ورامي إمام

ما الصعوبات التي واجهتك في العمل ؟

الصعوبات كانت مثل باقي الأعمال ولكن لا يوجد صعوبات محددة واجهتنا.

في الفترة الأخيرة تداولت شائعات عن صحة الزعيم عادل إمام وأنه ليس بخير، ما صحة ذلك ؟



هذا غير صحيح وهو بصحة جيدة وأن ما تداوله من شائعات عن صحته ليس له أصل من الصحة.

رامي إمام وعادل إمام



هل يشارك الزعيم في الموسم الرمضاني المقبل ؟



لا

هل يوجد تعاون تليفزيوني يجمع بينك وبين الزعيم عادل إمام في الفترة القادمة؟

يوجد تعاون بيننا في الفترة المقبلة ولكننا مازالنا نقوم بتحضير الورق والشخصيات.