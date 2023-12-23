نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يعود للسينما من بوابة 'نور الريس' أمام عمرو عبد الجليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان مصطفى كامل، تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم "نور الريس"، للمنتج بلال صبري، في استوديو المغربي بمنطقة شبرامنت، يوم الاثنين المقبل، بحضور كلا من عمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب

أبطال فيلم نور الريس

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.