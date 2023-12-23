نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب علاقتها بتامر حسني.. بسمة بوسيل تتصدر تريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج دقيقة نفهم وكشفت لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن الفنان تامر حسني موضحة أنه رغم انفصالهما تربطهما علاقة صداقة قوية.

وقالت بسمة بوسيل: أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تشوف أنها لازم تتهد معنديش شيء تاني أصعب من كدا والطلاق بيبقى صعب جدا خاصة لو فيه ولاد، وأعتقد أولادنا متفاهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء.

وأضافت: أنا وتامر علاقتنا كويسة جدًا مع بعض والعلاقة بتاعتنا أصبحت أفضل بكتير وإحنا بنحاول ندي أحسن ما عندنا لأولادنا ومش بالضروري منكملش كزوجين منبقاش أصدقاء.

وتابعت: اللي جد على حياتي إني رجعت أعمل الهوايات بتاعتي اللي بحبها وبالنسبة لي الغنا كان أكتر حاجة بتخليني أخرج برة الروتين دلوقتي بقيت بعمل دا بقيت بغني زي زمان وموهبة الغنا كانت عندي لكن مقررتش أحولها لاحتراف علشان كنت عايزة استمتع بالموضوع.

واستكملت: دلوقتي بقى عندي حرية أكتر أقرر لنفسي اللي يبسطني، لكن مظنش هعمل ألبوم مع شركة منتجة لإن شغلي واخد كل وقتي.



علاقة بسمة بوسيل بأبنائها



وتحدثت بسمة بوسيل عن علاقتها بأبنائها، وقالت إنها تستشير أطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتعلمه في المدارس، متابعة: بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا.

وأوضحت: عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي دون مقابل.

إطلالة بسمة بوسيل

ظهرت بسمة بوسيل ببدلة حرير خلال لقائها في البرنامج، بتصميم البيجاما، بلون عاجي برسومات حمراء من دار أزياء Dior، ويصل سعرها إلى 1595 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه، شاهدها من موقعه بيعها.

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

يشار إلى أنه بسمة بوسيل كانت أعلنت انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل الماضي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دي آيات ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني.

وبعد إعلان بسمة بوسيل، وجه تامر حسنى رسالة لها عبر حسابه على إنستجرام أيضًا، قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والسند الصديق وفي حفظ الله".

وأثارت بسمة بوسيل جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشارت إلى أن هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني هي السبب في طلاقهما، بعدما نشرت صورة لـ هالة عمر عبر انستجرام، وكتبت: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة، ولكن لم ترد هالة عمر على شائعات تورطها في انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني.