فن ومشاهير

بعد غياب 23 عامًا.. صفية العمري تتألق بـ 3 لوكات مختلفة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت النجمة صفية العمري، بأحدث جلسة تصويرية، حملت اسم "عيون صفية" وتألقت بـ3 لوكات مختلفة، وتعتبر عودة مرة أخري للجلسات التصويرية حيث كانت المرة الأخيرة لها منذ 23 عاما.

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عودة صفية العمري للفن بعد غياب سنوات

 

ومن ناحية اخري، كشفت الفنانة صفية العمري، عن عودتها للفن بعد غياب سنوات من خلال برنامج "free time" تقديم كلًا من الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير يعرض والذي يعرض كل جمعة من كل أسبوع على قناة هي، وقالت: "الممثل عنده ملايين الشخصيات ولازم يقتحم الحياة، ولكن أنا عندي فوبيا ولازم اقرأ العمل من أوله لآخره وبكتب كل ملاحظتي، الفنان من حقه الأداء العلني وده بيحصل برا مصر والفنانين لازم كل أعمالهم تتعرض وترجع لهم إيرادات ولكن للأسف أنا اتكلمت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واستعنت بمحامي أن ده يتنفذ ومش بيحصل ونأمل خير".

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مسيرة فنية طويلة لـ صفية العمري

 

واشتهرت صفية العمري عبر مسيرة فنية طويلة لعبت فيها أهم الأدوار ما بين السينما والدراما، والتى شهدت علامات بارزة لأحد أهم الممثلات اللاتن اشتهرت بجمالها وموهبتها الكبيرة، صفية العمرى أو نازك السلحدار كما يحلو لعشاقها تسميتها شهدت فى حياتها محطات عديدة واشتركت مع أبرز النجوم على الساحة، اشتركت بالعديد من الأعمال المهمة خلال مسيرتها، منها مسلسل ليالى الحلمية التى تألقت فيه بشدة، بجانب مسلسل أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء وغيرها من الأعمال المهمة.

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آخر أعمال صفية العمري

 

ويذكر ان آخر أعمال صفية العمري هو الجزء السادس من مسلسل “ليالي الحلمية” حيث قدّمت الشخصية الشهيرة “نازك السلحدار” على مدار خمسة مواسم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وبطولة: هشام سليم وإلهام شاهين ومحمد رياض وحنان شوقي ودرة وسميرة عبد العزيز وسامح الصريطي وغيرهم من النجوم، تتطور أحداث الجزء السادس حيث تبدأ بعام 2005، وفيها نجد أن علي البدري قد توفي بعد اصابته بأزمة قلبية، وتنضم زهرة للحزب الحاكم وأصبحت من القياديين، وتصل الأحداث بالنهاية لقيام ثورة يناير وتنازل الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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