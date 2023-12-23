بإطلالة سوداء.. محمد نجاتي يتألق في الدير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل مهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، والمقام بإحدى الفنادق بالتجمع الخامس، وحضر عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم الفنان محمد نجاتي.

وتألق الفنان محمد نجاتي على السجادة الحمراء بمهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، حيث ظهر بإطلالة كاجول، غير المألوف، واختار اللون الأسود.

بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست لعام 2023، ومن أبرز الحضور: الفنان جمال سليمان، الفنان محمد نجاتي، الفنان صبري فواز، الفنانة رباب ممتاز، الفنان حسني شتا، داليا البحيري، إلهام شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الحشاشين

وتعاقد الفنان محمد نجاتي مؤخرًا، على المسلسل الرمضاني الجديد "الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024، وتدور قصة العمل حول شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية "القتل على حين غرة" أو الغدربالإنسان وطعنه من ظهره، ويجسد "كريم" خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات.



أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أمير المصري، شريف سلامة، رياض الخولي، إياد نصار،ميمي جمال، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمد علاء، ميرنا نورالدين، إسلام جمال، أحمد عيد، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمرالشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج بيتر ميمى.