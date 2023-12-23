تفاصيل شخصية نشوى مصطفى في إمبراطورية ميم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا على المشاركة في مسلسل إمبراطورية ميم مع خالد النبوي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، تظهر نشوي بشخصية شقيقة النبوي ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، ويشارك بجانب خالد النبوي في بطولة العمل حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، ومحمود حافظ، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

ويختلف المسلسل عن الفيلم الشهير إمبراطورية ميم الذي قدمت بطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في 1972، حيث غيرت فاتن في نص الرواية التي كان بطلها رجل من أجل تقديمها، وشارك بالعمل أحمد مظهر، دولت أبيض، علي جوهر، حياة قنديل، سيف أبو النجا، وهشام سليم، وكان من إخراج حسين كمال.

أحدث أعمال خالد النبوي

ومن ناحية اخري، ينتظر خالد النبوي عرض فيلمه الجديد أهل الكهف خلال العام المقبل 2024، ويتناول خلاله قصة أهل الكهف، وتدور الأحداث في 3 أزمنة مختلفة، ويشارك في البطولة غادة عادل، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، وهاجر أحمد، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال خالد النبوي

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي كان مسلسل رسالة الإمام، الذي نافس به في موسم رمضان الماضي 2023، وجسد خلاله شخصية الإمام الشافعي، وتناول الست السنوات الأخيرة في حياته والتي عاشها بمصر، رسالة الإمام عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، خالد القيش، وفرح بسيسو، وكان من تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.