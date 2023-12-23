إلهام شاهين تتألق في مهرجان الدير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل مهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، والمقام بإحدى الفنادق بالتجمع الخامس، وحضر عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم النجمة إلهام شاهين.

وتألقت النجمة إلهام شاهين على السجادة الحمراء بمهرجان جوائز الدير جيست لعام 2023، حيث ظهر بفستان أسود وبه بعض الورود الحمراء.

بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست لعام 2023، ومن أبرز الحضور: الفنان جمال سليمان، الفنان محمد نجاتي، الفنان صبري فواز، الفنانة رباب ممتاز، الفنان حسني شتا، داليا البحيري، إلهام شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

بفستان بدوي.. إلهام شاهين تخطف الأنظار إليها في ختام مهرجان الجونة



وكانت قد أثارت النجمة إلهام شاهين جدلًا واسعًا مؤخرًا فور وصلها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، المقام حاليًا، حيث الأنظار إليها وتألقت كعادتها.

وطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة على الـ sandy carpet بزي جذاب الألوان، وتحدثت عن اختيار الفستان، قائلة: “الفستان مستوحى من الصحراء المصرية ولبس البدو، وهما كانوا بيلبسوا الألوان دي في أي صحراء سواء مصر أو ليبيا أو اليمن وده تصميم عربي، والبدو كانوا بيلسبوا بنفس الشياكة والألوان دي”.