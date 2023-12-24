نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. قصة زواج بسمة بوسيل وتامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج دقيقة نفهم وكشفت لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن الفنان تامر حسني موضحة أنه رغم انفصالهما تربطهما علاقة صداقة قوية.

قصة زواج بسمة بوسيل وتامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل تعارفه على بسمة بوسيل وكيف بدأت قصة الحب بينهما التي انتهت بالزواج، وذلك خلال لقائه تلفزيوني في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، حيث قال تامر حسني إنه التقى لأول مرة بـ بسمة بوسيل خلال حفلة بدولة المغرب ضمن مهرجان (موازين)، وأنه التقى بها كإحدى المعجبات، وأطلعته على دفتر صغير احتفظت بصوره داخله، منذ أن كانت صغيرة، مشيرًا إلى أنها كانت تكتب على كل صورة كلمات رومانسية وكأنه زوجها المستقبلي أو حبيبها.

وتابع تامر حسني: بسمة كانت بتحط صوري في الأوضة بتاعتها وكان عندها حلم من وهي صغيرة كانت حاطة صوري في دفتر صغير وبتتعامل معايا إني خطيبها وزوجها المستقبلي، أنا بشوف الحالات دي كتير، ولكن هي عندها طاقة وحالة حب وصدق وإيمان بشخص، حتى هي قالتلي أنا مش عايزة أغني ولكن كنت بغني علشان أغني معاك أو أقربلك.

كما كشف الفنان تامر حسني عن كيفية تعامل بسمة بوسيل مع معجباته، قائلًا: أكيد بسمة بتغير عليا من المعجبات وأنا بغير وكلنا بنغير، ولكن هي بتتعامل عادي بس غصب عنها، هي عرفتني كده وشايفة الحياة عاملة كده وأنا بسافر في كل مكان في العالم، وهي بتستقبل كل اللي بيحبوني كويس وبتحبهم.

وأضاف: عقلها ممكن يصغر شوية والحقيقة كل البنات كده، يعني ممكن تسأل على صورة من فرح وليه اتصورت مع حد مرتين، وهي ما شاء الله عندها ذاكرة فولاذية.

وأكد الفنان تامر حسني أنه يلتمس العذر لـ بسمة بوسيل؛ حيث إنه دائمًا ما تلاحقه الشائعات، موضحًا: أحيانًا بيكون في جرعة نكد شديدة شوية وبتاخد يومين أو أكتر، وفيه أيام بدخل أقولها إيه يا حبيبتي عاملة لنا إيه نكد النهاردة، ولكن مقدرش أقول عليها نكدية أنا بعذرها لأن ولاد الحلال كتير وبيطلع عليا شائعات كتير، وكل فترة بعمل لها أغنية زي أغنية اتطمني.

