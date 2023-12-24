بعد تصدرها تريند جوجل.. أزمات بسمة بوسيل وتامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج “دقيقة نفهم” وكشفت لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن الفنان تامر حسني موضحة أنه رغم انفصالهما تربطهما علاقة صداقة قوية.

أزمات بسمة بوسيل وتامر حسني

بدأت الأزمات في 2014 بين تامر حسني وبسمة بوسيل عندما أعلنت انفصالهما لأول مرة نتيجة الغيرة، موضحة أنها تحملت الكثير في ذلك الوقت بكثرة وجود المعجبات، الأمر الذي رد عليه تامر حسني: في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم طلاق رسمي، ولكن في نهاية الأمر بسمة أم طفلتي، سواء انفصلنا أم لا.

وفي عام 2017، تداولت أخبار عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل نتيجة مجموعة من الخلافات بينهما، وعاد ليعتذر لها مرة أخرى، كاشفًا عن أن عملهما يحمل الكثير من الصعوبات.

وفي عام 2020 أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني مجددًا بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له برفقة مجموعة من المعجبات، الأمر الذي علقت عليه: لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان، مش فارقلي أي صور.

وكشفت في عام 2018 عن رسالة غامضة تحدثت خلالها عن الخيانة قائلة "هو من أمتى كانت الخيانة عبارة عن خيانة زوجية فقط، هادي 24 ساعة وأنا بتفرج على تفاهة الناس وسطحيتهم ياريت كل الناس المريضة اللي على صفحتي تعمل انفلولو".

كما فاجأت بسمة بوسيل متابعيها بإعلان انفصالها عن تامر حسني بشهر نوفمبر لعام 2020، كتبت بسمة عبر خاصية القصص القصيرة على "انستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور"، مضيفة "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الاقل تبعتولي أي حاجة، بالتوفيق".

ليوجه تامر حسني رسالة عتاب لزوجته بسمة بوسيل بعد إعلانها بطريقة غير مباشرة عن وجود خلاف بينهما وقامت بحذف التدوينة، ليقوم تامر بعدها بالتعليق على تدوينة الانفصال قائلًا "بسمة حبيبتي للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

أما في 2021، كشفت بسمة بوسيل عن استعدادها للانفصال نهائيًا من تامر حسني نتيجة شعورها بالخيانة والكذب، موضحة أنها لم تعد تتحمل حياته الصعبة.

وفي عام 2023، بدأ علاقة الثنائي تشهد التوتر بشكل كبير حيث قررت بسمة بوسيل حذف متابعة تامر حسني، وكذلك الطرف الآخر، وطلبت من متابعيها في ذلك الوقت أن يخفف عنها.

