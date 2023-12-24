نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير نعمة عن طلاقها: "انفصلت عن زوجي من سنتين ولم أعلن الخبر وهيفضل حب حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحدثت المطربة اللبنانية عبير نعمة، صدمة بين جمهورها بعدما أعلنت عن انفصالها عن زوجها الموسيقي جوليو عيد، حيث انهمرت دموعها خلال أدائها على المسرح في حفل أقيم في منطقة أنطلياس في لبنان.

أفادت عبير نعمة بأن اللحظة التي عاشتها على المسرح أمس كانت أقوى مما يمكن أن تتحمله، وأكدت أنها تعيش حالة من التخبط في حياتها الشخصية لمدة عامين، حيث تمت عملية الطلاق منذ سنتين، وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية.

أشارت إلى أنها كانت تخفي مشاعرها، وكان الأصدقاء والعائلة على دراية بطلاقها، ولكنها لم تكن مستعدة للإعلان عنه علنًا. أوضحت أن العديد من الإعلاميين كانوا على علم بالأمر، ولكنهم احترموا رغبتها في عدم الكشف تفاصيل هذا الجانب الشخصي بشكل كامل.

وحرصت عبير نعمة علي توجية رسالة لمتابعيها، قائلة: أشكر المحبة والدعم وأتمنى هذا الحب لا يسئ لأبو ابنتي، جمعنا حب كبير وابنتي يارا هي حياتنا وهو كان حب حياتي وهو اليوم الصديق والسند وللأسف مقدرناش نكمل سوا، ولكن هذا لا يمنع أنه من أحلى الناس اللي قابلتهم في حياتي، وبطلب لو سمحتم محدش يشوه صورة أي حد فينا بأي ظرف من الظروف خاصة باسم المحبة.

وأنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المطربة عبير نعمة خلال إعلان إنفصالها، حيث تظهر وهي تقف بحزن على المسرح وتبكي خلال أداء أغنيتها "بعدني بحبك". تلقت تعليقات إيجابية من الجمهور بتشجيعهم ومناداة اسمها.

بعد أن استطاعت عبير أن تمسح دموعها، التفت نحو الجمهور وأعلنت بعفوية وحزن: "أنا مطلقة"، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي قدّم لها الدعم والتشجيع والمواساة.