نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة watch it عن موعد عرض مسلسل "حالة خاصة" عبر منصتها الرقمية، حيث أعلنت عن الموعد عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت البوستر الخاص بالمسلسل وعلقت عليه قائلة: "مسلسل حالة خاصة من أعمال watch it الأصلية يعرض ابتداءً من 3 يناير".

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" هو من أعمال منصة watch it الرقمية وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة وهو مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة طه دسوقي في أول بطولة مطلقة له، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل وعدد من الفنانين الآخرين، ومسلسل حالة خاصة من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا.

قصة مسلسل "حالة خاصة"

ويشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة كل من غادة عادل والتي تجسد شخصية أماني النجار وهي محامية مشهورة تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها، وطه دسوقي والذي يجسد دور محامي يدعي نديم وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، ويشاركهما نبيل علي ماهر.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظر عرضه قريبًا، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

وعلى صعيد آخر، تستعد غادة عادل أيضًا لبدء تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من إخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم “البطة الصفرا”

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "البطة الصفرا" وتدور أحداثه حول باحث أكاديمي رصين في علم النفس منغلق على نفسه، يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر؛ ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.