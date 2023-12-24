سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن شخصيته في فيلمها الجديد "ليه تعيشها لوحدك" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 3 يناير المقبل، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سلمى أبوضيف بوستر الخاص بها من الفيلم، وعلّقت عليه قائلة: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا، بس الدنيا أحيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة (ليلى الشهاوي) في فيلم ليه تعيشها لوحدك".

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.