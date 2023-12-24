انت الأن تتابع خبر ما حقيقة انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود؟.. رسالة غامضة السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود، دون تأكيد الأمر من أي من الطرفين، ولكن تصرفاتهما تثير الشك حول انفصالهما بعد زواج لم يستمر أكثر من شهرين، فما حقيقة انفصال الهواري عن الاستايلست دنيا عبد المعبود؟.. هذا ما سنوضحه في هذا التقرير.

حقيقة انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

ما أثار الشك حول انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود، فهو قيام دنيا بنشر “ستوري” على حسابها الشخصي على موقع انستجرام عبارة عن جملة غريبة وهى “نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة”، ولم يقف الأمر عند حد الرسالة الغامضة التي لم تكشف حقيقة الأمر بصورة مؤكدة، بل قاما الهواري بإلغاء متابعة دنيا على موقع انستجرام.

مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود