خالد سرحان يفوز بجائزة ديرجيست عن مسلسل "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان خالد سرحان،صورة له من تكريمه بجائزة ديرجيست عن دوره في مسلسل “ المداح” عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك".

وكتب خالد سرحان: "جائزة دير جيست للسنة الثانية عن مسلسل المداح

الحمد لله".

تصدره ترند أكس

تصدر اسم الفنان خالد سرحان تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك قيامه بتوجيه رسالة للشعب السعودي بعد سرقة حسابه على تطبيق فيسبوك.

وكان قد وجه سرحان رسالة إلى شعب المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد تداول رسائل نسبت له عن طريق سرقة الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وهو ما جعله يتوجه من قبل إلي مباحث الانترنت لتقديم بلاغ عن السرقة.

وقال خالد سرحان منذ دقائق عبر حسابه الشخصي: "في يوم 27 أكتوبر 2023 تقدمت ببلاغ إلى مباحث الانترنت بسرقة الاكونت الخاص بي حيث تم استغلال هذه السرقه في الاساءه لبعض الزملاء والاصدقاء".

وأضاف سرحان قائلًا: "أتقدم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الحب والتقدير والعرفان وخالص الاعتذار عما بدر من اساءة؛ لماكن ابدا مسئول عنها والمملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في قلبي وقلب عائلة سرحان".

واختتم قائلًا: "والدي هو الدكتور سمير سرحان ؛كان أستاذا لفتره طويلة؛ بجامعة الملك عبد العزيز وقد تعلمت منه حب وتقدير واحترام المملكة العربية السعودية".

بيان صحفي

وكان خالد سرحان كشف في بيان صحافي عن تعرض صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق للمرة الثانية، حيث أكد أنه نشربعض التدوينات ثم فوجئ بحذفها، ونشر تعليقات لم يكتبها هو.

وعبر خالد في بيانه عن استيائه الشديد من عملية اختراق صفحاته للمرة الثانية، مؤكدًا أن تصريحاته أو تعليقاته المباشرة ليس لها مصدرعلى السوشيال ميديا إلا صفحته الرسمية الموثّقة ذات العلامة الزرقاء.

وأوضح أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد كل من ينقل أخبارًا عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثّقة، من دون أن يتصل به للاستفسار أويتأكد مما يتم كتابته على أي صفحات أخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.