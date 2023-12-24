حنان مطاوع تستلم جائزة الريادة لـ الراحل أشرف عبد الغفور نيابة عن ريهام عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - تسلمت مساء أمس الفنانة حنان مطاوع جائزة الريادة لـ الراحل أشرف عبد الغفور نيابة عن ريهام عبد الغفور من مهرجان دير جيست لعام 2023، أيضًا بجانب حصولها على جائزة التميز عن دورها في مسلسلي "وعود سخية" و"صوت وصورة".

حيث نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة من الصور لها من مهرجان دير جيست وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشرت قائلة: "يوم مميز وخاص جدا لاني تسلمت جائزه الرياده ل والد اختي وصديقتي الحبيبة ريهام عبد الغفور وكمان حصلت علي جائزه التميز عن مسلسل وعود سخيه ومسلسل صوت وصوة، شكرًا دير جيست".

منشور حنان مطاوع

ما هي تفاصيل مسلسل صوت وصورة ؟

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مهرجان دير جيست 2023

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في دورته الـ 20، مساء أمس السبت، والتي شهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم.

وقد حصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر، نجلاء بدر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، وغيرهم من النجوم.

وجاءت ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.