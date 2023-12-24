نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جعفر العمدة" لـ محمد سامي يفوز بجائزة أفضل مخرج فى 2024 بـ "دير جيست" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المخرج محمد سامي فوزًا مهمًا بجائزة أفضل مخرج لعام 2024 في حفل جوائز "دير جيست"، الذي أُقيم مساء السبت في أحد فنادق التجمع الخامس، وتمنح هذه الجائزة تقديرًا لإنجازاته في إخراج مسلسله الأخير "جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربي، ومن المقرر أن يتسلم المخرج الجائزة اليوم.

حفل دير جيست

من المتوقع أن يفوز عدد كبير من نجوم الفن بجوائز دير جيست في الدورة العشرون، حيث يتضمن الفائزين عمرو دياب، منى ذكي، رامي صبري، محمد رمضان، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

وفاز المخرج محمد سامي بجائزة أفضل مخرج في حفل جوائز "دير جيست" لعام 2024، تقديرًا لعمله المتميز في إخراج مسلسل "جعفر العمدة"،من المتوقع أن يتسلم المخرج هذه الجائزة في حفل اليوم، الذي سيقام في أحد فنادق التجمع الخامس.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.