إلهام شاهين تخطف الأنظار في حفل جوائز دير جيست وهذا ما كشفت عنه

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت النجمة إلهام شاهين، في خطف أنظار الجمهور بظهورها بإطلالة ناعمة سحرت ونالت على عيون الحاضرين، حيث حرصت على توجيه رسالة شكر وتقدير أثناء فوزها بجائزة الإبداع من حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، عن دورها في حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب".

إلهام شاهين:يا رب سنة سعيدة من غير حروب وأوبئة



وقالت إلهام شاهين: "كل سنة وكل أهل الفن طيبين، وبقول لأهل الفن إنتو أجمل ناس في الدنيا وبتدوا سعادة للكل، ويا رب سنة سعيدة من غير حروب وأوبئة، ونحتفل في 2024 بفلسطين دولة عاصمتها القدس".

تعرف على أبرز الحاضرين في دير جيست

ومن جانبه، حرص عدد كبير من النجوم حضور حفل دير جيست ومن أبرزهم الهام شاهين، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

إلهام شاهين تطالب بهذه الأمنية

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أمنيتها خلال العام الجديد لسنة 2024.

وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني أهم أمنية ليا اللى احنا نعيش في استقرار وأمان وتنتهي الصراعات حوالينا، لأن ده بيأثر علينا جدًا، وأنا بتأثر نفسيًا وبتعب لما بشوف ده.

وأضافت:" أتمنى أن تنتهي الأحداث التي تمر بها فلسطين وتسترد حقوقها ويكون في إقامة للدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس بإذن الله، وتنتهي الصراعات والحروب في السودان، وليبيا وسوريا واليمن".

وتابعت:" الصراعات جدًا حولنا والأمور غير مستقرة في المنطقة، ويكفي ما تعرض له الوطن العربي بما فيها العراق ويحاول يسترد قوته مرة ثانية، والأحداث الصعبة التي مرت بها لبنان، وأتمنى للجميع استرداد قوته وعافيته، وتعود هذه الدول لأحوالها دي أهم أمنية بالنسبة لي".



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو من مسلسل ٥٥مشكلة حب، والتي تصدر الترند فور عرضه على الشاشة، وحاز على إعجاب الجمهور.

