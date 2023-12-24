مي كساب تفوز بجائزة الإبداع عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"

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أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة مي كساب في خطف أنظار الجمهور بظهورها بإطلالة جذابة نالت على إعجاب الحاضرين، حيث اعتمدت على الظهور بشكل مختلف ووضع ميكب هادئ يبرز جمالها وظهرت بفستان ممزوج باللونين الأسود والأخضر.



وفازت مي كساب جائزة الإبداع عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، من حفل دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت مي كساب: "خالص عزائي لصديقتي وأختي ريهام عبد الغفور، السنة دي على قد ما كانت كويسة في شغلي، كانت صعبة بفقدان والدي".



وأضافت:"أوجه الشكر لمحمد سامي لأنه صاحب الفضل، وشكرا لكل الزملاء في المسلسل، وتحية للملكة صفصف، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنة سعادة واستقرار للأمة العربية كلها".



تعرف على أبرز الحاضرين في دير جيست

ومن جانبه، حرص عدد كبير من النجوم حضور حفل دير جيست ومن أبرزهم الهام شاهين، مي كساب، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.



مشاركة مي كساب في العتاولة

تتألق مي كساب في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل العتاولة، ويضم المسلسل العديد من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نهى عابدين، هدى الإتربي، حنان يوسف، زينة، سامي مغاوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال مي كساب فيلم سنة أولى خطف، والذي نال على إعجاب الجمهور، وتصدر الترند فور عرضه في السينمات.

