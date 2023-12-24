نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزها بجائزة الدير جيست.. إلهام شاهين توجه رسالة شكر لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت النجمة إلهام شاهين بجائزة ديرجيست عن دورها في مسلسل “ألفريدو” كأفضل ممثلة حيث وجهت الشكر للجمهور من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





ووجهت إلهام الشكر لجمهورها قائلة: “شكرا جزيلا جمهوري الذى قام بالتصويت لى لأحصل على جائزة من dear guest على دور سوسو فى مسلسل ألفريدو.. هذا الدور اللذى عشقته وتأثرت به جدًا”.





وتابعت: “و شكرًا لكل صناع هذا المسلسل وكل من شارك فيه سواء أمام أو وراء الكاميرا.. كل الحب والتحيه لهم.. وللجمهور الحبيباللذى أعطانى الجائزة من أول يوم عرض للمسلسل.. وأحبوا سوسو كما أحببتها أنا.. أتمنى أكون دائما عند حسن ظن جمهورى بى“.





تفاصيل حكاية الفريدو





تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعموالعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر،ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.





أبطال حكاية الفريدو





وحكاية ألفريدو، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولةإلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان،إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



