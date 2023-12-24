نبيلة عبيد تفوز بجائزة مشوار العمر في مهرجان الدير جيست

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أحمد جودة - القاهرة -

فازت الفنانة نبيلة عبيد، بجائزة مشوار العمر، عن مجمل أعمالها الفنية، في مهرجان الدير جيست في دورته الـ20 الذي يقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

تعرف على أبرز الحاضرين في دير جيست

ومن جانبه، حرص عدد كبير من النجوم حضور حفل دير جيست ومن أبرزهم الهام شاهين، مي كساب، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب،نبيلة عبيد، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.



آخر أعمال نبيلة عبيد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذى عُرض فى السباق الرمضانى لعام 2020، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن وأبرزهم: نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، هنادى مهنا، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان

