نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتسلمهم تامر حسين.. رامي صبري يفوز بجائزتين من مهرجان الدير جيست 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفنان رامي صبري على جائزتين أفضل أغنية وألبوم لعام 2023، من حفل جوائز الدير جيست 2023 في دورته الـ20، المقامة حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وشارك رامي صبري فيديو لتامر حسين عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق عليه قائلًا: “شكرا دير جيست على جائزة أحسن ألبوم واحسن اغنية يمكن خير واستلم الجايزة صديقي المبدع الشاعر تامر حسين ومبروك جايزتك يا حبيبي”.





تفاصيل أغنية يمكن خير





ويمكن خير من كلمات أحمد على موسى وألحان رامى صبرى وتوزيع طارق توكل.





وتقول كلمات أغنية يمكن خير



ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين

ويهد أحلامه في يومين ويبيع قوام

هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش

لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير عشان كان لازم أبعد من زمان

أنا وإنت ميسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات

وبلاش نقلب في اللي فات راحت عليك

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد