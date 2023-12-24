نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية سلوى عثمان في "حق عرب" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانه سلوى عثمان إلى قائمة أبطال مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل شخصية سلوى عثمان في “حق عرب”





وتجسد عثمان خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "ماجدة " وهي والدة الفنان أحمد العوضي.





تفاصيل مسلسل حق عرب





ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبداللهمحمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي.





أحدث أعمال سلوى عثمان

كمان تشارك سلوى عثمان أيضا في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل محارب بطولةالنجم حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل محارب

مسلسل "محارب" يُعد جزءًا من الدراما الاجتماعية الشعبية التي ترصد قصة حياة شخصية بسيطة تعيش في القاهرة، ويجسدهاالفنانحسن الرداد في دور عزيز محارب، يتميز العمل بأنه يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة ويعكس الحياة اليومية للناس البسطاءفي مصر.