نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تخطف الأنظار في برومو فيلم "عادل مش عادل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة شيري عادل، في جذب الأنظار حول ظهورها ببرومو فيلم عادل مش عادل، حيث شاركت "شيري" جمهورها ببرومو أحدث أعمالها السينمائية الجديدة والتي تحمل اسم "عادل مش عادل" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "عادل مش عادل".

تعليقات الجمهور على منشور شيري عادل

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم،إن شاء الله هتكسري الدنيا، منتظرينك، قمر منورة الدنيا كلها، وغيرها من التعليقات.

أبطال فيلم" عادل مش عادل "

ويضم فيلم "عادل مش عادل" مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه، نوال وغيرهم من النجوم

العمل قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.



آخر أعمال شيري عادل

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة شيري عادل مسلسل "الوصفة السحرية" (لزواج ناجح) ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.