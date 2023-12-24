نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يتصدر تريند يوتيوب بـ "قبل ما أمشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان بهاء سلطان تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيته الجديدة قبل ما أمشي والتي طرحت منذ يوم على يوتيوب بالتعاون مع روتانا، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية.



صناع أغنية “قبل ما أمشي”



أغنية قبل ما أمشي من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.





كلمات أغنية قبل ما أمشي





قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي جرحه في قلبي علم

في الندالة كان معلم

دكتوراه في خيبة الامل

اللي ساب في القلب نغزه

لا ملامه ولا مؤاخذه

الغلاوه والمعزه

سابوا جرح ما يحتمل





تحيه لكل خيبه

كل دقة نقص عيبه

جايه من الناس القريبه

عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كذبه

الخيانه بجد صعبه

لما تيجي من الاحبه

جرح يصعب عالأطبه





بلغوه مني سلامي

واعتذاري عن طيابتي

عن براءتي عن سذاجتي

والخيابه والهبل

والخيابه والهبل





قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي جرحه في قلبي علم

في الندالة كان معلم

دكتوراه في خيبة الامل

اللي ساب في القلب نغزه

لا ملامه ولا مؤاخذه

الغلاوه والمعزه

سابوا جرح ما يحتمل





قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي باعني وكان مصمم

يفتري يخدع يسمم

اي شيء حلو اتعمل





تحيه لكل خيبه

كل دقة نقص عيبه

جايه من الناس القريبه

عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كذبه

الخيانه بجد صعبه

لما تيجي من الاحبه

جرح يصعب عالأطبه





بلغوه مني سلامي

واعتذاري عن طيابتي

عن براءتي عن سذاجتي

والخيابه والهبل