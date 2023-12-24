نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محسن ضيف ثاني حلقات برنامج "Sold out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد محسن، لتسجيل حلقة جديدة حيث من المقر سيكون ضيفًا في ثاني حلقات برنامج "Sold Out"، المذاع عبر منصة "واتش ات" وقناة CBC الرقمية في يناير المقبل، تصوير الحلقة سيتم قريبًا على أحد المسارح، وتفاصيل الحلقة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

تفاصيل الحلقة الأولي من برنامج “Sold out”

أما في أولى حلقات البرنامج، ستكون النجمة دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان الضيوف، حيث سيُسجل الحلقة في مسرح الفلكي بوسط البلد في 10 يناير،وسوف تكشف دينا الشربيني خلالها عن كواليس أعمالها وبداياتها في عالم الفن وذكريات طفولتها، وبعدها سيتم إجراء حفل غنائي لكارمن سليمان.

أسعار تذاكر حلقة دينا الشربيني وكارمن سليمان

تُطرح تذاكر الحلقة بفئتين: Gold بسعر 350 جنيهًا وSilver بسعر 250 جنيهًا. وهناك شروط لحضور تصوير الموسم الثاني من البرنامج، منع التصوير أثناء الحلقة وحفظ الكاميرات والموبايلات، وعدم دخول الأطفال دون سن 8.

ضيوف شهر نوفمبر في برنامج “sold out”

حلقات برنامج "Sold Out" في نوفمبر حققت نجاحًا كبيرًا عبر WATCH IT وCBC، حيث استضافت عددًا من النجوم مثل أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان وهاني شنودة وعلي الحجار وخالد النبوي.

تفاصيل برنامج sold out

البرنامج يقدم تجارب فريدة ويُعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح، ويتضمن عروض كوميدية "Stand-Up Comedy" وعروض موسيقية للفنانين، بالإضافة إلى لقاءات مع نجوم الفن والشخصيات العامة يقدمها الإعلامي محمود سعد.