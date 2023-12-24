ظهور مؤدي المهرجانات كزبرة والبطولة الأولى لنور النبوي.. أبرز الملاحظات على فيلم "الحريفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فريق عمل فيلم "الحريفة" لعرض الفيلم في دور السينما يوم 4 من شهر يناير المقبل، حيث تم الكشف البرومو الرسمي له ويحمل الفيلم عدد كبير من المفاجآت.

لمحات من برومو فيلم "الحريفة"

الفيلم يُعد البطولة الأولى للممثل الشاب نور النبوي والإخراج الأول لرؤوف السيد، ويشارك فيه أيضًا لاعب الكرة أحمد حسام ميدو كممثل، وتوقع المخرج رؤوف إنه سيكون مفاجأة.

يشارك عدد من نجوم التيك توك سواء الرياضي أو الفني مثل شبيه ماني وشبيه صلاح وشبيه فان دايك، وصانع المحتوى عمر الطوبجي، في الفيلم "الحريفة".

نبذة عن فيلم "الحريفة"

يدور أحداث الفيلم حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



وتوقع المخرج رؤوف السيد نجاح نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو في تجربته السينمائية الأولى، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام: "العالمي مفاجأة فيلم الحريفة.. نجم السينما القادم"، ليرد عليه ميدو: "أجمد مخرج في مصر".

فريق عمل فيلم "الحريفة"

يشارك في الفيلم أيضًا نجوم بجانب نور النبوي مثل نور إيهاب وأحمد غزي وخالد الذهبي وسليم الترك والمطرب كزبرة. الفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح وإنتاج TVision.